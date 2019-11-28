Полиция выяснила причину «жуткой химической вони» в Купчино

На прошлой неделе в интернете появились жалобы от петербуржцев из Купчино. В течение нескольких часов они сообщали о «жуткой химической вони» на территории района, но не могли обнаружить ее источник.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, виновного в возникновении неприятного запаха. Им оказался местный житель в возрасте 48 лет. Петербуржец работает частным ассенизатором на автомашине ГАЗ с цистерной и насосным устройством. Задержанный заявил, что слил токсичные отходы в канализацию.