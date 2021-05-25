Полиция возбудила дело из-за роликов Dolce & Gabbana в Instagram

МВД возбудило административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних после роликов бренда Dolce & Gabbana в Instagram. Запрос в ведомство ранее написал депутат Госдумы Михаил Романов.

Парламентарию пришел ответ, который оказался в распоряжении ТАСС.

«По сведениям о размещении на странице Dolce & Gabbana в социальной сети Instagram доступных для детей материалов, которые могут причинить вред их здоровью и развитию, уполномоченным должностным лицом ГУ МВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних“ КоАП РФ», — сказано в документе.

В письме ведомство отказало в возбуждении уголовного дела, но завело административное. Назначено комплексное психолого-искусствоведческое исследование материала. Также в письме отметили, что в полиции не получали сведений о жителях, которые распространяли эту рекламу среди несовершеннолетних в Московской области.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный попросил Генпрокуратуру России проверить официальный Instagram-аккаунт Dolce & Gabbana. Он не оценил фотографии с изображением пар нетрадиционной ориентации. Парламентарий считает, что фотографии попадают под статью КоАП об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних, его нужно ограничить для просмотра детей на территории России.