Полиция во Владивостоке начала проверку после того, как ребенок избил собаку

Жители Владивостока засняли на видео, как мальчик избивает свою собаку. Региональный отдел МВД организовал проверку.

Несовершеннолетний мальчик гулял, скорее всего, со своей собакой. Животное он держал за поводок. Когда щенок пытался отбежать от него, подросток избивал его руками и ногами. Затем собака перестала двигаться, он взял ее на руки и ушел. Что произошло дальше, неизвестно.

«Сотрудники полиции проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, об инциденте с участием несовершеннолетнего в Первореченском районе города. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личность участника инцидента», — рассказали «360» в МВД.

Как сообщает «VSE42.RU», одна из пользовательниц Сети узнала мальчика, его семья живет в ее доме. Она решила поговорить с соседями и выяснить, в чем причина такого поведения. Мать, увидев эти кадры, удивилась и пояснила, что никогда не замечала за ребенком такой жестокости по отношению к животным. Родители планируют отвести его к психологу.