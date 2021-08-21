Полиция в Сочи проверит информацию об избившем собаку битой мужчине

Правоохранительные органы в Сочи проверяют информацию о мужчине, который избил битой собаку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УВД по городу Андрея Кошелева.

До этого в соцсетях была размещена видеозапись с окровавленной собакой в Дагомысе. Отмечалось, что пса сбила машина. К животному подошла женщина, «чтобы успокоить», но собака ее укусила.

Тогда женщина позвонила супругу и пожаловавшись на животное. Мужчина приехал с битой и начал избивать собаку. Пес получил тяжелые травмы. Забравшие с места происшествия собаку волонтеры приняли решение усыпить ее.

«Информация, выявленная в сети Instagram, зарегистрирована, проводится проверка», — привело агентство слова Кошелева.

Обстоятельства произошедшего уточняются, добавил он.

При встрече с бродячей собакой или целой стаей нужно безотлагательно обратиться в органы местного самоуправления и попросить отловить псов для помещения в приют. В этом случае у собаки появится место жительства и еда. Кинолог призвал россиян не кормить и не согревать собак, обустраивая теплые будки, поскольку эти действия только усугубляют проблему. Собаки привыкнут к этой территории и станут считать ее своей, они будут нападать на чужаков.