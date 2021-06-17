Полиция установила родителей брошенного в петербургском магазине младенца

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга 17 июня жители обнаружили четырехмесячного ребенка. Полиция выяснила, что ребенка оставила без присмотра его бабушка, которая работает в магазине уборщицей.

По предварительным данным, женщина пришла на работу с ребенком. Пока она мыла полы, он лежал без присмотра. Об этом сообщили «360» в МВД.

«Прибывшими полицейскими было установлено, что уборщица является бабушкой ребенка. Личность матери также была установлена. Ею оказалась 17-летняя девушка», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Ребенка передали медикам для осмотра, на бабушку составили протокол.

Младенца передали медикам для осмотра. В отношении бабушки составлен протокол за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Материалы переданы в органы опеки.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские спасли маленького ребенка, который сидел на окне третьего этажа.