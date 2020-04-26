Полиция установила организаторов дворовой вечеринки в Подмосковье

Подмосковные полицейские начали проверку после ночной вечеринки, которую устроили жители ЖК «Бутово парк» в Ленинском городском округе. Там полрайона одновременно нарушили изоляцию и пошли танцевать во дворе.

В полиции рассказали «360», что к ним поступил звонок о нарушении режима тишины в одном из микрорайонов деревни Дрожжино по улице Новое шоссе.

«Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались. Личности организовавших данное мероприятие установлены. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили «360» в пресс-службе подмосковного управления МВД.

Жители ЖК «Бутово парк» не просто нарушили изоляцию, но и сами записали все на видео. На кадрах слышно очень громкую музыку. Пользователи отмечают, что некий DJ Олег регулярно устраивает дискотеки в ЖК «Бутово парк 2». Особенно веселые молодые люди устроили танцпол прямо на детской площадке.

В Московской области с 28 марта из-за коронавируса действует режим изоляции. Выходить из дома можно только по уважительной причине. Все массовые мероприятия в регионе запрещены.