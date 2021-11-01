Полиция Улан-Удэ проверит «штурм» ТЦ женщинами без QR-кодов

Полиция Улан-Удэ проведет проверку случившегося в одном из торговых центров. Несколько местных жительниц напали на охранника и прорвались в торговый центр без QR-кодов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД по Бурятии.

«Это было вчера. В одном из торговых центров были несогласные (с требованиями предъявлять QR-коды и надевать маски — прим. ред.). На место выезжал участковый. Сейчас проводится проверка», — сказали в ведомстве.

При этом, по данным полиции, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в Сети появилось видео, на котором женщины без масок пытаются попасть внутрь торгового центра. Их не пускал охранник, потому что у посетительниц не было QR-кодов.

По данным Telegram-канала «Сибирь Медиа», видео сняли в ТЦ Galaxy в центре Улан-Удэ. Когда охранник потребовал, чтобы они показали QR-коды, пенсионерки заявили, что «это не наше слово», и продолжили натиск. В результате охранник отступил, а женщины зашли внутрь торгового центра и начали покупки.

Во время нерабочих дней в Бурятии действует особый пропускной режим — по QR-кодам или отрицательным результатам ПЦР-теста. При этом в ТЦ также можно пройти, если человек идет в пункт вакцинации, который там расположен.