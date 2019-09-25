Полиция Уфы разыскивает насильника ежиков

За последнее время в лесопарковой зоне по улице Блюхера собаководы обнаружили пять трупов ежей. Животные явно были убиты, причем с очевидной жестокостью — на их телах обнаружены проколы и порезы, а одного ежа живодер даже подвесил на дерево возле пешеходной дорожки.

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Местные жители подозревают, что к убийствам ежей причастен 17-летний подросток, который выгуливает в парке двух собак бойцовской породы. По их словам, парень говорил другим собаководам, что будет убивать ежей, чтобы его питомцы не заразились от них бешенством.

Полиция заинтересовалась сообщениями СМИ об убийце ежей. В пресс-службе МВД по Башкирии заявили, что начали проверку этой информации.