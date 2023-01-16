Общество 16 января 2023, 13:55 Полиция Томска задержала адвоката по подозрению в мошенничестве

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В Томске правоохранители задержали местного адвоката, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Томской области.

В конце 2022-начале 2023 года адвокат предложил родственникам подсудимого, которого обвинили в мошенничестве, свою помощь. Он сказал, что может повлиять на решение судьи, если родственники выплатят ему шесть миллионов рублей.

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Когда адвокату передали один миллион рублей, его задержала полиция. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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