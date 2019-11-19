Полиция Татарстана наказала мать шестилетнего «автолюбителя»
Правоохранители республики проверили видеозапись. Дорожная полиция Набережных Челнов вынесла определение о возбуждении и проведении административного расследования.
Шестилетка за рулем, попрошайничество, дебош — и другие приключения #яжматери из Набережных ЧелновПодробнее
Вскоре была установлена личность женщины, выложившей ролик в соцсети. Ею оказалась 28-летняя многодетная жительница Набережных Челнов, злостная нарушительница ПДД Агина Алтынбаева. За последние два года ее 31 раз привлекали к ответственности за нарушения Правил. В частности, в апреле 2019 года она управляла машиной, держа на руках трехмесячного ребенка.
Теперь против нарушительницы составлены протоколы сразу по нескольким административным статьям. Ее обвиняют в нарушении правил применения ремней безопасности, передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, превышении установленной скорости движения, нарушении правил перевозки людей, а также неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Как уточнили в МВД республики, информация подготовлена к отправке в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания нарушительницы.