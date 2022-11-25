25 ноября 2022, 16:17
Полиция Свердловской области нашла ребенка, который сообщал о ложных минированиях школы
Школьник из Свердловской области рассылал сообщения о ложном минировании в школах. Его удалось вычислить. Об этом сообщил сайт «УралПолит.RU».
Такие угрозы региональные школы получали в течение полугода. По данным Nation News, школьник придумал такую схему исключительно для развлечения. Для рассылок оповещений о минировании он пользовался сервисами VPN.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь хулигану грозит до пяти лет тюрьмы или же крупный штраф.
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Мошенничество
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