Полиция Ставропольского края задержала педофила, совратившего не менее 29 детей

В Ставропольском крае правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в совращении несовершеннолетних. Об этом написал сайт Ura.ru.

По данным следствия, мужчина через интернет пытался совратить ребенка из ЯНАО. Он посылал девочке картинки порнографического характера и демонстрировал свои половые органы по видео-чату, сообщили «Дни.ру».

Полиции также удалось узнать, что жертвами педофила стали не менее 29 детей по всей России в возрасте от восьми до 12 лет.