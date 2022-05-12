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    12 мая 2022, 16:21

    Полиция Ставропольского края задержала педофила, совратившего не менее 29 детей

    Оксана Лавнюженко

    В Ставропольском крае правоохранители задержали местного жителя, который подозревается в совращении несовершеннолетних. Об этом написал сайт Ura.ru.

    По данным следствия, мужчина через интернет пытался совратить ребенка из ЯНАО. Он посылал девочке картинки порнографического характера и демонстрировал свои половые органы по видео-чату, сообщили «Дни.ру».

    Полиции также удалось узнать, что жертвами педофила стали не менее 29 детей по всей России в возрасте от восьми до 12 лет.