Общество 09 января 2023, 11:21 Полиция спасла семью с детьми на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области

Читать 360tv в

В Оренбургской области правоохранители оказали помощь семье с детьми, у которой на 130-м километре трассы М-5 «Урал» сломался автомобиль. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Реклама

Сотрудники ГИБДД Беляевского района, узнав о случившимся, выдвинулись на помощь, чтобы пострадавшие не получили обморожение. Детей вместе с матерью доставили в ближайшее кафе для отогрева. Также полицейские помогли отбуксировать автомобиль на стоянку.