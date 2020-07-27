Полиция сожгла 2,5 тонны конопли в Серебряных Прудах. Видео

Подмосковные полицейские уничтожили 2,5 тонны дикорастущей конопли в районе поселка Успенский городского округа Серебряные Пруды. Работа прошла в рамках операции по уничтожению растений с наркотиками.

На территории Подмосковья проходят мероприятия по поиску и уничтожению растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. В ходе рейда сотрудники МВД по Серебряным Прудам заметили участок с дикорастущей коноплей. Выяснилось, что растения содержат тетрагидроканнабинол, то есть считаются марихуаной.

Правоохранители скосили коноплю, а потом сожгли ее. Общая масса уничтоженных растений, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, составила 2,5 тонны.

Похожая ситуация произошла в Хакасии в конце июня. Растения произросли прямо в центральном городском парке Черногорска, из-за чего бывшему заместителю главы республики Константину Харисову пришлось самостоятельно избавляться от них. Заняться этим лично он решил, потому что посчитал, что город в крайне запущенном состоянии.