Полиция Сочи случайно задержала грабителя, который был объявлен в федеральный розыск

В Хостинском районе Сочи полиция задержала 38-летнего уроженца Терека, который числился в федеральном розыске. Мужчину остановили после грубого нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил «Царьград».

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи, мужчина, управляя автомобилем Fiat, был остановлен после передвижения по обочине.

«Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренном в части 1 статьи 161 УК РФ — „Грабеж“. В отношении правонарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ», — добавили в ведомстве.

Нарушителя доставили в отдел полиции Хостинского района города.