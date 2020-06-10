Полиция силой увела девушек с сургутского пляжа. В Сети появились видео глазами обеих сторон

В Сургуте компания решила позагорать в парке, несмотря на действующий режим самоизоляции. Просьбу полицейского покинуть набережную девушки сначала проигнорировали. А потом сняли «жесткое» задержание.

Отдыхающих у реки девушек заметил отряд патрульно-постовой службы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Правоохранители напомнили, что находиться в парке нельзя из-за действующих в связи с пандемией коронавируса ограничений. На видео с регистратора одного из полицейских, которое появилось в Сети, слышно, как горожанкам предлагают покинуть пляж и дают им время собраться.

Несмотря на предупреждение, девушки не захотели уходить. Проигнорировали они и приглашение пройти в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Одна из отдыхающих включила камеру и начала снимать происходящее.

«Одна из горожанок <…> умышленно сбила с груди полицейского служебный видеорегистратор, пытаясь повредить его ногами», — рассказали в ведомстве. Страж порядка попросил прекратить вести себя агрессивно и заметил, что будет вынужден в противном случае применить силу.

Девушка, по информации МВД, попыталась скрыться. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

После случившегося в ведомстве начали служебную проверку. Она покажет, превысили полицейские свои полномочия или нет. В отношении женщин составили административные протоколы за нарушение действующих в Югре ограничительных мер. Материалы передадут в суд.

Российские регионы постепенно выходят из режима самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавируса. В Москве его отменили с 9 июня, оставив некоторые ограничения в силе.