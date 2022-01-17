Полиция Санкт-Петербурга поймала 26-летнего подозреваемого в угоне кроссовера Hyundai Tucson

В Санкт-Петербурге полицейские поймали 26-летнего мужчину, который подозревается в угноне кроссовера Hyundai Tucson в Кировском районе. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, злоумышленник совершил угон в период с 21:00 27 декабря до 13:00 28 декабря у дома на проспекте Стачек. Уже на следующий день автомобиль был найден на заправке между Московским и Пулковским шоссе.

По факту преступления на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Расследование продолжается.