Полиция Санкт-Петербурга начала охоту за нарушителями карантина

По информации сайта «Утро.ру», специалисты проводили проверки в городе и обнаружили уже 22 человека, нарушивших режим. В первую очередь, режим самоизоляции должны соблюдать те, кто недавно вернулся из поездок за рубеж.

«В результате проведенных мероприятий установлен факт несоблюдения изоляции в домашних условиях 22 человек. Им даны постановления об изоляции», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время всех нарушителей изолируют принудительно.