Полиция расследует загрязнение нефтепродуктами реки в Сочи

«Материал зарегистрирован, проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — указали в ведомстве. Там также уточнили, что по факту загрязнения проверку проводит Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

Местные жители утверждают, что в реке от загрязнений начала погибать рыбы и другие обитатели. По их словам, источником нефтепродуктов являются автомобильные мастерские.

Ранее сообщалось, что 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка нефти из хранилища, разлилось около 20 тысяч тонн углеводорода. Оно стекло в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Начальнику электростанции предъявили обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». На данный момент в Норильской области введен режим ЧС федерального уровня, который сохраняется до особого распоряжения.