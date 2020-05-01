Полиция Москвы раскрыла, сколько протоколов ежедневно выписывается за нарушение режима самоизоляции

Несмотря на режим самоизоляции и электронных пропусков, многие жители столицы не соблюдают правила. Правоохранители каждый день ловят по 1,4 тысячи нарушителей.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что 30 апреля сотрудники полиции составили около 1,4 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции. Все документы были выписаны на тех, кто находился на улице без разрешения.

«Этот показатель в границе от 1,3—1,4 тысячи нарушений держится каждый день. Все равно мы сейчас видим очень много людей, которые во дворах собираются, собираются на детских площадках, спортивных площадках и просто где-то на скамейках, на бульварах, в парковых зонах», — приводит его слова ТАСС.

Режим самоизоляции действует в Москве и области с конца марта. Такая мера нужна для борьбы с распространением коронавируса. Жителям можно выходить из дома только в магазин, аптеку и на прогулку с собакой. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск. QR-код оформляется для поездок на работу или в медицинское учреждение. Для личных целей его можно взять только два раза в неделю.