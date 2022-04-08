Полиция раскрыла дело об угоне иномарок в Ленинградской области

Полиция Санкт-Петербурга закончила расследование дела о серийном угоне автомобилей на территории Ленинградской области. Причастным к преступлению оказался гражданин страны ближнего зарубежья, написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, мужчина в ноябре 2020 года украл Hyundai и Mitsubishi, а затем продал их в других регионах России.

Отследить краденые иномарки было трудно по той причине, что злоумышленник пользовался оборудованием, заглушающим сигналы геолокации и систем связи.

Мигранта задержали во время очередной транспортировки иномарки в гараж. Уголовное дело о кражах будет рассмотрено в Невском районном суде.