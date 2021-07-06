Полиция проверит видео с оскорблениями слабослышащего таксиста в Новосибирске

В Новосибирске полиция организовала проверку после появления в соцсетях и СМИ ролика, на котором женщина оскорбляет слабослышащего таксиста. Она отказывалась заплатить за проезд 207 рублей, а также пыталась ударить мужчину ногой.

Видео опубликовали в паблике АСТ54 в «ВКонтакте». На нем водитель жестами показывает женщине, которая сидит на заднем сиденье, что за поездку нужно заплатить. Но пассажирка заявила, что она платить не собирается, после чего начала пинать и оскорблять водителя на тему его инвалидности.

Заявление от пострадавшего в полицию не поступало, однако сотрудники ведомства сами начали проверку из-за видео, которое попало в социальные сети.

«Все обстоятельства устанавливаются, после чего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ГУМВД по Новосибирской области.

В социальных сетях, где было выложено видео, сообщили, что стоимость поездки была 207 рублей, а от женщины пахло алкоголем. В интернете водителя поддержали. Многие вспомнили, что ездили с ним. Они отметили, что он очень позитивный и добрый человек, при этом хороший водитель.

Ранее в Москве таксист отказался везти вакцинированную пассажирку. Так он выразил протест против антиковидных ограничений.