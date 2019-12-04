Полиция проверит угрозы сыну короля Малайзии и Мисс Москва

Столичные правоохранители начали проверку по заявлению Оксаны Воеводиной — «Мисс Москва-2015» и бывшей супруги короля Малайзии. Воеводина считает, что ее сыну грозит опасность, ему угрожают.

«Полиция достаточно оперативно отреагировала на наше заявление, и в настоящее время уже проводится проверка», — сообщил правозащитник Иван Мельников, представляющий интересы Воеводиной. Слова юриста привел «Интерфакс».

Мельников добавил, что они ожидают в ближайшее время приглашения в полицию. Женщина должна дать показания.

Воеводина обратилась к правоохранителям после того, как на телефон ее отца стали поступать угрозы ее маленькому сыну. Неизвестная женщина утверждала, что ребенок в опасности из-за неправильной позиции Воеводиной в бракоразводном процессе с ее бывшим мужем, отцом Леона.

«Мы считаем, что по смыслу приведенных в заявлении цитат имеет место указание на прямую угрозу жизни ребенка. В связи с этим мы попросили полицию провести проверку полученной информации, а также сообщения о готовящемся преступлении против несовершеннолетнего», — добавил Мельников.