Полиция проверит факт исполнения гимна нацбатов «Миссис Крым» | 360°

Общество 02 октября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

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Viber Полиция проверит факт исполнения гимна нацбатов «Миссис Крым» МВД по Крыму: полиция проверит исполнение гимна нацбатов «Миссис Крым» Instagram

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Полицейские проверят информацию по факту появления в социальных сетях видео с победительницей конкурса красоты «Миссис Крым» Ольгой Валеевой. Девушка исполнила песню, которую считают гимном украинских националистических батальонов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором Валеева вместе с подругой поет песню, предположительно, являющуюся гимном нацбата «Азов»*.

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Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что после подобных случаев нужно ужесточать федеральное законодательство.

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По его словам, необходима и патриотическая мобилизация всего российского гражданского общества.

Валеева победила в конкурсе, который провели в Севастополе весной 2022 года. Пользователи социальных сетей устроили жаркие споры, обсуждая победительницу. Некоторые из них удивились выбору жюри.

*Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.

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