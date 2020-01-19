Полиция проверит драку охранника с подростком в ТЦ «МЕГА Химки»

«По размещенной в интернете информации проводится проверка», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник агентства утверждает, после драки в торговом центре никто не обращался с заявлением в полицию.

Накануне в соцсетях появилось видео того, как сотрудник охраны в торговом центре в Химках ударил одного из подростков кулаком в лицо, а затем пнул упавшего ногой. Так он пытался разнять двух дерущихся молодых людей.

Когда молодой человек поднялся, он начал кричать на охранника. К этому моменту в коридоре появились коллеги из охранной организации, они возмутились, что подростки снимали происходящее на телефон.