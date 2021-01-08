Полиция пришла в забегаловку с шаурмой «от Сталина». Видео

Новое столичное заведение общепита с шаурмой «от Сталина» решили проверить полицейские. Сейчас точка общепита закрыта, а с сотрудником беседуют правоохранители, сообщил корреспондент «360».

Шаурму в Stalin Doner продавал мужчина в форме сотрудника НКВД. После приезда полиции он переоделся в свою одежду, сообщил корреспондент «360». В заведении сразу же выключили свет и стали убирать все соусы и ингредиенты для приготовления.

Правоохранитель задавал вопросы сотруднику заведения и заполнял документ. После этого сотрудника заведения попросили покинуть рабочее место в сопровождении полицейского. Работник забегаловки не смог ответить «360» на вопрос о причинах проверки.

Точка общепита, названная в честь Иосифа Сталина, открылась рядом с метро «Войковская» в Москве. Заведение сразу же стали обсуждать в соцсетях. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал идею Stalin Doner дурным маркетинговым ходом. Он подчеркнул, что детям и внукам репрессированных не понравилась бы новость об открытии подобного заведения.