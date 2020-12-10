Полиция пришла в мэрию Красноярска с проверкой
Силовики нагрянули с проверкой в два департамента администрации Красноярска. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель пресс-службы мэрии сибирского города.
«Мы подтверждаем — оперативные мероприятия проводились в департаменте градостроительсва и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений», — приводит агентство слова собеседника.
В мэрии не уточнили, по какому вопросу правоохранительные органы проводят проверку. Источник агентства подтвердил, что в администрацию пришли именно представители МВД.
В ГУ министерства внутренних дел региона пока не дали никаких официальных комментариев по ситуации.