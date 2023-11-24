Общество 24 ноября 2023, 11:20 Полиция пришла с проверкой в сортировочный центр Wildberries в Электростали Wildberries сообщил о проверке документов в сортировочном центре в Электростали РИА «Новости»

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Сотрудники полиции утром 24 ноября отправились на сортировочный центр Wildberries в Электростали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей маркетплейса. В компании предупредили о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой.

«Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места», — указали в пресс-службе.

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Представители маркетплейса отметили, что проверка продолжается. Из-за этого на нескольких участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

«Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — отметили в компании.

Также в пресс-службе подчеркнули, что маркетплейс со своей стороны делает все возможное, чтобы ускорить возвращение работы склада в обычный режим.

В середине ноября Генпрокуратура сообщала, что добилась от компании изменения 20 правил работы с покупателями.