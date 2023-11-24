24 ноября 2023, 11:20
Полиция пришла с проверкой в сортировочный центр Wildberries в Электростали
Wildberries сообщил о проверке документов в сортировочном центре в Электростали
Сотрудники полиции утром 24 ноября отправились на сортировочный центр Wildberries в Электростали, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей маркетплейса. В компании предупредили о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой.
«Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места», — указали в пресс-службе.
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Представители маркетплейса отметили, что проверка продолжается. Из-за этого на нескольких участках логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.
«Руководство Wildberries оказывает содействие полиции», — отметили в компании.
Также в пресс-службе подчеркнули, что маркетплейс со своей стороны делает все возможное, чтобы ускорить возвращение работы склада в обычный режим.
В середине ноября Генпрокуратура сообщала, что добилась от компании изменения 20 правил работы с покупателями.
Полиция
Маркетплейсы
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