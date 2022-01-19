Полиция пригрозила кондуктору из Екатеринбурга выдворением за хамство

Четыре административных протокола составила полиция на кондуктора, обругавшего пожилую пассажирку общественного транспорта в Екатеринбурге. Также женщине грозит выдворение из России за трудовую деятельность без необходимого разрешения, сообщил ТАСС.

Полицейские установили личность кондуктора автобуса, которая обругала пожилую пассажирку в Екатеринбурге. Пенсионерка попросила кондуктора почистить обледеневшие ступеньки порога автобуса, а в ответ услышала нецензурные выражения.

СМИ писали, что кондуктор якобы заявляла, что «это ее район и ее город».

Полиция привлечет уроженку одной из стран Средней Азии к административной ответственности за хулиганство и несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Также женщине грозит выдворение с территории России за нарушения миграционного законодательства, она работала без необходимых разрешений.

Ранее МВД сообщило, что с 1 января 2022 года ведомство может выдворять из России иностранцев, которые работают незаконно.