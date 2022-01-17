Полиция пресекла незаконный заезд стритрейсеров в Сестрорецке

В Сестрорецке у памятника «Шалаш Ленина» сотрудники полиции пресекли незаконный заезд более 40 стритрейсеров. Участники дрифта были в основном на автомобилях Volkswagen и Audi, написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Помимо проведения профилактической беседы, правоохранители выявили у нескольких водителей отсутствие страховых полисов и водительских прав. Двух человек привлекли к ответственности за тонировку автомобиля.

Два человека во время дрифта находились в состоянии наркотического опьянения. При себе они имели запрещенные вещества. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.