Полиция посчитала преступлением нападение на съемочную группу Собчак в монастыре схимонаха Сергия

Полицейские закончили доследственную проверку по делу о конфликте Ксении Собчак и ее съемочной группы с представителями Среднеуральского монастыря, возглавляемого схимонахом Сергием. Правоохранители пришли к выводу, что журналистам мешали выполнять профессиональную деятельность.

Как сообщил ТАСС начальник отдела полиции №28 в Среднеуральске Валентин Кац, «в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления» по статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Материалы доследственной проверки отправили в следственный отдел города Верхняя Пышма. СК также проведет проверку и примет процессуальное решение.

Изначально проверку начали из-за того, что режиссер Сергей Ерженков получил травмы. Также оказалась повреждена техника съемочной группы.

Собчак выпустила фильм-расследование про происходящее в Среднеуральском монастыре и его лидере Сергие Романове. Во время съемок местные прихожане повели себя агрессивно и напали на Ксению и ее съемочную группу. В результате у режиссера Ерженкова диагностировали перелом кисти.

РПЦ лишила Романова сана схиигумена после проповедей, во время которых он призывал людей нарушать режим самоизоляции и не верить в эпидемию коронавируса. На днях сторонники Сергия собрались около Екатеринбургской епархии. Их возмутило то, что монахинь перевели в другие обители.