Полиция: появился новый вид мошенничества по капремонту

В Москве и Зеленограде проводится капитальный ремонт в жилых домах. В связи с этим участились случаи мошенничества.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Предприимчивые люди ходят по домам, у которых по графику должен быть капитальный ремонт, и требуют с жильцов деньги за замену сантехники и труб. Причем цены за работу выставляют внушающие.

«Пользуясь тем, что в последнее время во многих домах Москвы и Зеленограда идет капитальный ремонт, мошенники, под видом различных специалистов, посещают квартиры граждан и убеждают их, что в рамках проводимого ремонта необходимо заменить то или иное оборудование», — сообщили в пресс-службе МВД.

Там также отметили, что речь идет о замене труб, сантехники и даже пластиковых окон.

Для того, чтобы склонить жильцов на приобретение услуги, злоумышленники предлагают значительную скидку, цена может упасть на 50%.

В МВД напомнили, что работы по капитальному ремонту бесплатные, а стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в едином платежном документе. Его квартиросъемщики получают ежемесячно.

Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) сообщила, что плата за ремонт за год увеличилась в среднем на 6-10%.