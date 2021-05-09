Полиция подтвердила пропажу омского министра здравоохранения

Полиция официально подтвердила факт пропажи главы Минздрава Омской области Александра Мураховского. Его ищут уже вторые сутки.

«8 мая 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский Александр. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — передал ТАСС слова представителя пресс-службе УМВД России по Омской области.

Примерно сутки знакомые пытались сами найти пропавшего. Однако решили сообщить в полицию. Сейчас в спасательной операции участвуют не только правоохранители, росгвардейцы и сотрудники МЧС, но и местные жители с волонтерами. В ведомстве отметили, что поисковая операция осложняется труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков. Скорее всего, к месту прибудут дополнительные силы полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров, чтобы продолжить поиски.

Накануне троих мужчин унесло течением реки в Адыгее. Где они сейчас находятся, неизвестно. На месте работают спасатели.