Полиция подала еще один иск из-за скопинского маньяка

Межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» подал иск в суд в связи с административным надзором, установленным над скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Скопинского районного суда Рязанской области.

Мохов выступает ответчиком по делу, которое судья Юлия Бубликова единолично рассмотрит 6 апреля. На повестку дня встанет дело «Об установлении, о продлении, досрочном прекращении административного надзора, а также о частичной отмене или дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений».

Иск был подан 31 марта.

Мохова признали виновным по статье «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» 1 апреля в судебном участке № 31 судебного района Скопинского районного суда. Согласно этой статье, обвиняемому выписывают административный штраф в размере от одной тысячи до полутора тысяч рублей или отправляют его под административный арест на срок до 15 суток.

Виктор Мохов вышел на свободу в начале марта 2021 года. До этого он сидел в тюрьме 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух девушек в возрасте 14 и 17 лет, он продержал их в подвале почти четыре года, морил голодом, выключал свет, наносил телесные увечья. Теперь шесть лет мужчина будет находиться под административным надзором полиции. Все это время он не имеет права без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить на улицу после 22:00.

Одна из жертв скопинского маньяка, Екатерина Мартынова, обратилась в полицию с просьбой предоставить ей государственную защиту, писало Ura.ru. Она боится, что после освобождения из колонии Мохов начнет ее преследовать.