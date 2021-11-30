Полиция Петербурга задержала мигранта, находившегося в межгосударственном розыске

В Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мигранта из соседнего государства. По словам правоохранителей, мужчина находился в межгосударственном розыске из-за кражи, написали «Невские новости».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу, в конце лета в Северной столице также были задержаны трое человек, которые находились в международном розыске. Одна из стран Центральной Азии разыскивала злоумышленников в связи с крупным хищением денег у частной организации.