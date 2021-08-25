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    25 августа 2021, 15:11

    Полиция Петербурга задержала белоруса, подозреваемого в убийствах

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в совершении тяжких преступлений гражданина Белоруссии. По данным полиции, он находился в розыске в соседней с Россией стране за преступления, совершенные более 20 лет назад. Об этом сообщили «Невские новости».

    Операцию по задержанию мужчины проводили сотрудники российской полиции при поддержке белорусских коллег. Подозреваемого обвиняют в убийствах, совершенных в 1998 году в Минске. По предварительным данным, им были убиты четверо человек.

    Следователи выяснили, что мужчина после преступлений поменял фамилию и переехал жить в Санкт-Петербург. В скором времени его передадут МВД Белоруссии.