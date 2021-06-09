Полиция Петербурга опровергла изъятие самокатов у кикшеринговых компаний

В МВД Санкт-Петербурга опровергли информацию об изъятии на улицах города электросамокатов у компаний, предоставляющих их в аренду (кикшеринг). Ранее в СМИ сообщили, что якобы полицейским дано распоряжение изымать с улиц города средства передвижения.

«Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергает информацию об участии полиции в мероприятиях по изъятию кикшеринговых электросамокатов в Петербурге», — сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

Ранее с улиц города пропали электросамокаты, принадлежащие петербургскому прокату Molnia. Пресс-служба сервиса объяснила, что в компании приняли такое решение до стабилизации ситуации в городе.

В Смольном 8 июня решили ограничить скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах Санкт-Петербурга. Высокую скорость нельзя развивать на Невском проспекте, прилегающих к нему загруженных улицах (улицы Восстания и Марата), на Каменноостровском проспекте и еще нескольких магистралях Петроградского района.

В Следственном комитете завели несколько уголовных дел после случаев наезда на прохожих управлявшими электросамокатами, а офисах кикшеринговых компаний города прошли обыски.