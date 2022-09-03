Общество 03 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Полиция оцепила вход на Новодевичье кладбище перед похоронами Горбачева Правоохранители выставили оцепление на Новодевичьем кладбище перед похоронами Горбачева РИА «Новости»

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Полиция выставила оцепление с двух сторон от входа на Новодевичье кладбище, где пройдут похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Правоохранители проверят сумки и проведут досмотр участников траурной церемонии с использованием металлоискателей.

Рамки металлодетекторов установили за 200 метров от входа, в районе храма Иоанна Богослова. Рано утром 3 сентября посетителей на кладбище не пропускали, отмечая, что оно сегодня закрыто.

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В данный момент запрета на посещение пока нет. На кладбище прошла репетиция почетного караула, который будет присутствовать на похоронах Горбачева, сообщил ТАСС.

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Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в Москве утром 3 сентября. На нее собрались сотни людей.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни.

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