Полиция оцепила цыганский поселок в Екатеринбурге

Правоохранители приехали в цыганский поселок в Екатеринбурге. Сотрудники полиции оцепили улицу и начали проводить профилактическое мероприятие, заявили в городском УМВД.

«Сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе», — привел сообщение ведомства портал «Екатеринбург Онлайн».

По информации портала, сотрудники ОМОН и полицейские приехали в поселок вечером 4 сентября. Они оцепили одну из улиц, а затем стали брать отпечатки пальцев у людей.

«Нам не говорят, что происходит, почему, зачем. Вообще ничего не говорят. Собирают отпечатки пальцев, потому что „так надо“», — сказал местный житель.

Как уточнил источник в силовых ведомствах Ura.ru, рейд напрашивался давно, так как в поселке участились случаи мошенничества и краж. Правоохранители решили переписать всех местных жителей и сверить личности по ориентировкам. Если кто-то будет подходить по документам, его заберут в отдел для разбирательств. По словам собеседника агентства, оцепленной оказалась улица Шекспира. Сам поселок находится рядом с «Радугой-Парком».