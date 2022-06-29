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    29 июня 2022, 19:01

    Полиция остановила плывущую по воде машину в Петербурге

    Дарья Морозова

    Очевидцы сняли на видео плывущую по Неве машину в Санкт-Петербурге. Позже ее остановила полиция. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Росприроднадзор по СЗФО собирается проверить, не наносит ли такой транспорт ущерб экологии. Они предположили, что машина использовалась для съемок какой-то рекламы или другого подобного контента.

    «В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием», — заключили в Росприроднадзоре.