Полиция остановила плывущую по воде машину в Петербурге

Очевидцы сняли на видео плывущую по Неве машину в Санкт-Петербурге. Позже ее остановила полиция. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Росприроднадзор по СЗФО собирается проверить, не наносит ли такой транспорт ущерб экологии. Они предположили, что машина использовалась для съемок какой-то рекламы или другого подобного контента.

«В любом случае соблюдение действующего законодательства в области охраны водных объектов должно быть обязательным условием», — заключили в Росприроднадзоре.