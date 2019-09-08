Полиция опровергла обстрел автобуса с наблюдателями в Туве

Полицейские осмотрели автобус и ближайшую территорию. Помимо этого оперативники поговорили с пассажирами автобуса. Также они изучили видеозаписи. На кадрах видны три-четыре всадника, пять-шесть человек без лошадей и три машины. Как отметили правоохранители, в руках у прохожих не было палок, дубин и огнестрельного оружия. Также видеозапись не зафиксировала звуков стрельбы.

«На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса», — рассказал и. о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы.

Полиция начала проверку после сообщений о нападении на автобус с наблюдателями в Туве Подробнее

Кроме того, никто не жаловался на травмы и увечья, материальный ущерб.

По словам Тарначы, все, кто сидели в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей Избирательной комиссии Республики Тува.

В связи с этим Росгвардии поручили взять на особый контроль ситуацию в республике.

По словам депутата Госдумы от Красноярского края (ЛДПР) Сергея Натарова, вечером 7 сентября неизвестные на лошадях подъехали к автобусу на границе Красноярского края и Тувы. Он утверждает, что из огнестрельного оружия злоумышленники обстреляли ТС, в котором сидели 12 человек — журналисты одного из местных телеканалов и наблюдатели. Пассажиры ехали на работу на выборах в Верховном хурале — парламенте республики.

В Туве 8 сентября в единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента III созыва и 60 муниципальных выборов.