Полиция обвинила трансвестита в нарушении правил использования символики РФ

Против травести-артиста Сергея Нечаева, известного под псевдонимом Бомба Киберсиси, в Свердловской области завели административное дело за нарушение правил использования государственной символики Российской Федерации. Об этом порталу Е1.ru рассказал официальный представитель УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ночью 7 августа в одном из гей-клубов Екатеринбурга выступающий в женском платье ветеран боевых действий в Чечне, певец Сергей Нечаев исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках. Административное дело завели по статье «Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации», сообщил Горелых и посетовал, что за это артиста нельзя арестовать.

«К большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен. „Певец“, как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции. Средний Урал — не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные „фокусы“ у нас не приживутся никогда», — отметил Горелых.

Материалы дела отправлены на рассмотрение в мировой суд Октябрьского района. Слушание должно состояться на следующей неделе.