Общество 28 марта 2023, 16:39 Полиция обнаружила у жителя Тольятти целый арсенал оружия

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В Тольятти полицейские изъяли у местного жителя целый арсенал оружия, который он хранил у себя дома. Об этом написал «Царьград».

Правоохранители нашли у него два пистолета Макарова, два пистолета ТТ, пять магазинов к автомату Калашникова, более 300 различных составных частей оружия.

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По словам мужчины, все оружие он нашел и решил оставить себе даже несмотря на то, что знал о запрете на хранение. Теперь тольяттинцу может грозить до четырех лет лишения свободы.