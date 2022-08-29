Полиция обнаружила подпольный цех по производству водки в Кировском районе Петербурга

В Кировском районе Санкт-Петербурга правоохранители выявили незаконное производство алкогольной продукции. Во время обысков было изъято две тысячи литров суррогата, написали «Невские новости».

В пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и области отметили, что часть товара злоумышленники успели разлить по бутылкам с этикетками отечественных брендов.

«Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции превысила 200 тысяч рублей. Здесь же полицейские обнаружили и изъяли федеральные акцизные марки с признаками подделки, которые наклеивались на бутылки с суррогатом», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали 53-летнего иностранца, который подозревается в организации незаконного бизнеса.