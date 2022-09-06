Полиция объявила в розыск режиссера Виталия Манского | 360°

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06 сентября 2022, 23:47

Полиция объявила в розыск режиссера Виталия Манского

МВД России объявило в розыск режиссера Виталия Манского

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Информация о розыске режиссера Виталия Манского появилась в базе МВД России, об этом сообщило РИА «Новости».

Как написала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, на Манского завели уголовное дело после слов о воровстве на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Режиссер заявил, что на этом мероприятии «воруется не меньше 85% бюджета».

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Президент ММКФ Никита Михалков написал заявление в полицию. В итоге правоохранители открыли дело по ч.2 ст. 128.1 УК РФ о клевете.

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«Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Михалков увидел в словах Манского», — пояснила Собчак.

Манский известен как документалист, он является президентом фестиваля неигрового кино «Артдокфест», а также Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь».

Ксения Собчак

Никита Михалков

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