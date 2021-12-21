Полиция Новосибирска задержала на Центральном рынке торговцев черной икрой

В Новосибирске на Центральном рынке были задержаны индивидуальный предприниматель, а также его продавцы, торгующие икрой амурского осетра, занесенного в Красную книгу России. Об этом написало РИА ФАН.

Запрещенный товар хранился в контейнере-рефрижераторе в Октябрьском районе и в квартире, расположенной в Калининском районе, сообщили в Следственном комитете.

«В местах хранения запрещенной продукции изъяты 60 контейнеров с веществом, внешне схожим с черной икрой, общей массой не менее 30 килограмм, а также тушки и неразделанная замороженная рыба, внешне схожие с рыбой семейства осетровых, в общем количестве более 50 килограмм», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые уже дали показания. Расследование дела продолжается.