Полиция не стала закрывать работающий ночной клуб в Стерлитамаке
Как сообщил Telegtam-канал MASH, посетителей было немного, около 50 человек. Объявление о вечеринке было опубликовано «ВКонтакте» ее устроители даже не особенно скрывались.
Общественники вызвали полицейских. Однако с приехавшим патрулем вступил в спор охранник, который сумел убедить его, что режим самоизоляции действует только для уже зараженных COVID-19.
Полицейские уехали так и не закрыв клуб, который продолжил работу до утра. Как сообщил канал, блюстители порядка предъявили претензии активистам, которым запретили снимать происходящее в заведении.
Предыдущей ночью собственную дискотеку для жителей ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском городском округе устроил некий DJ Олег. Заскучавшие дома граждане высыпали на улицу и устроили вечеринку. Однако приехавшая по вызову полиция положила ей конец.