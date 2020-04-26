Полиция не стала закрывать работающий ночной клуб в Стерлитамаке

В Стерлитамаке несмотря на объявленный в Башкирии режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции начал работу ночной клуб. Местные активисты об этом узнали, пришли в заведение и даже вызвали полицию. Но стражи правопорядка закрывать клуб не стали.

Как сообщил Telegtam-канал MASH, посетителей было немного, около 50 человек. Объявление о вечеринке было опубликовано «ВКонтакте» ее устроители даже не особенно скрывались.

Источник фото: «ВКонтакте»

Общественники вызвали полицейских. Однако с приехавшим патрулем вступил в спор охранник, который сумел убедить его, что режим самоизоляции действует только для уже зараженных COVID-19.

Полицейские уехали так и не закрыв клуб, который продолжил работу до утра. Как сообщил канал, блюстители порядка предъявили претензии активистам, которым запретили снимать происходящее в заведении.

Предыдущей ночью собственную дискотеку для жителей ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском городском округе устроил некий DJ Олег. Заскучавшие дома граждане высыпали на улицу и устроили вечеринку. Однако приехавшая по вызову полиция положила ей конец.