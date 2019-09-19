Полиция не стала возбуждать дело против уронившего сына москвича

Магомедбасира Омарова собирались привлечь к уголовной ответственности после прогулки с ребенком в парке. Мужчина держал сына на плечах, но уронил его и мальчик оказался в реанимации. После разбирательств полиция не стала возбуждать дело. Копия постановления об отказе есть в распоряжении «360».

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Согласно документу, в уголовном деле сотрудники полиции отказали в связи с «отсутствием признаков состава преступления».

По информации правоохранителей, вечером 10 мая Омаров гулял с сыном в парке на улице Академика Виноградова. Он посадил мальчика на плечи, но споткнулся и упал на бетонную плиту. Ребенок получил ссадины и черепно-мозговую травму. Сына Омарова доставили в реанимацию, где его лечением занялись медики.

«Можно сделать вывод, что Омаров, сажая себе на плечи своего малолетнего сына, не осознавал и не мог предвидеть наступления общественно-опасных последствий», — сказано в постановлении.

Кроме того, отмечается, что мужчина невиновно причинил вред, а в таком случае не предусматривается уголовная ответственность.

После случившегося Омарову могло грозить до трех лет лишения свободы. Сам мужчина заявлял, что не хотел причинить вреда сыну и испытал «родительскую боль».