Полиция назвала фейком сообщения об ограничении на въезд в Москву

В соцсетях начали рассылать сообщения, что автомобили жителей Подмосковья перестали пропускать в столицу. Региональная полиция опровергла эту информацию и призвала граждан верить только официальным источникам.

Пользователям соцсетей и месенджеров в последнее время стали рассказывать о случаях, когда подмосковных жителей не пропускали на автомобилях в Москву. Кроме того, посты ГИБДД якобы просят не ехать в сторону столицы.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — сообщили в региональном главке.

Там напомнили, что за распространение заведомо ложной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность. Подмосковная полиция призвала жителей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Это уже не первые фейковые сообщения, которые распространяют на фоне пандемии. Россиян уже уверяли, что столицу закроют на карантин, а над городами будут летать вертолеты для дезинфекции. Все это оказалось ложью. Позже появилась информация о якобы приказе Минобороны, вводящем в Москве комендантский час. В министерстве это назвали вбросом и фальшивкой.

По данным на 20 марта в России коронавирус диагностировали у 253 пациентов. Вылечить и выписать удалось 12 человек.