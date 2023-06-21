21 июня 2023, 06:31
Полиция нашла во Владивостоке загадочно пропавшую жительницу Австрии
МВД Приморья разыскало во Владивостоке пропавшую в октябре 2022 года жительницу Вены
Разыскиваемая через Интерпол девушка, пропавшая в Австрии осенью 2022 года, переехала во Владивосток. Ее отыскала полиция, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Жительница Вены в октябре 2022 года внезапно пропала. Она оставила вещи дома и не предупредила близких о поездке. Правоохранительные органы объявили ее в международный розыск как без вести пропавшую и передали информацию в Интерпол.
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Приморские полицейские получили уведомление, провели оперативно-розыскные мероприятия и нашли девушку. Информацию передали коллегам из Австрии, и международный розыск прекратили.
Пропавшая имела российское гражданство и уехала к родственникам во Владивосток, уточнила Lenta.ru.
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Австрия
Владивосток
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